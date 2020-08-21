وزيرة الهجرة تلتقي السفير الامريكي للحريات الدينية الدولية

التقت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو بالسفير الامريكي للحريات الدينية السيد سام براونباك ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الديموقراطية وحقوق الانسان والحريات السيد روبرت ديسترو بتاريخ 2020/8/20, وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الامريكيين من وزارة الخارجية الامريكية والسفارة العراقية في واشنطن.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تقديم المساعدات اللازمة لعودة النازحين الى مناطق سكناهم بالتنسيق مع وزارة الهجرة العراقية وايجاد البيئة والظروف المناسبة التي تمكنهم من العودة.

واشارت السيدة وزيرة الهجرة الى الخطة الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الهجرة من اجل تهيئة وايجاد الظروف المناسبة لعودة النازحين الى مناطق سكناهم.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على ضرورة دعم المنظمات والوكالات الدولية لعودة الاقليات والنازحين الى مناطقهم .

كما ناقش الجانبان ضرورة تسهيل عمل المنظمات الانسانية التي تقدم العون والدعم للنازحين، والعمل على اعادة اعمار المناطق المتضررة وخلق فرص عمل للنازحين، وايجاد برامج عملية تسهل عودتهم .

واشارت السيدة ايفان الى أن الوزارة تعمل على تحديث قاعدة بيانات واحصائيات باعداد النازحين.