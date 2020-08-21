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وزير التعليم يوجه بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس، بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة للعام الدراسي 2021/2020.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزيرها وجه بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة للعام الدراسي 2021/2020 وتخويل الجامعات ومجالس الكليات والأقسام النظر والتوصية بالإعفاء من إجمالي المبلغ الكلي بنسبة قد تصل الى 35% مراعاة وتقديرا لظروف الطلبة الاقتصادية وتخفيفا من أعباء الظرف الراهن”.

وأضاف البيان، “ونظرا لتعديل الحدود الدنيا للأجور الدراسية للعام 2021/2020 واختلافها عن أجور السنوات السابقة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخفيض الأجور الدراسية للمستمرين بالدراسة للعام 2020/2019 بنسبة 25 % من الأجور السنوية النافذة للطلبة الذين لم يشملهم تخفيض سابق أو كانوا مشمولين بنسبة أقل من 25 % من سقف الأجور الدراسية السنوية”.

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