وزير الزراعة يوجه بتسهيل اجازات المستثمرين: تنجز خلال 7 ايام

أكد وزير الزراعة محمد الخفاجي، الخميس، على ضرورة انجاز اجازة المستثمر خلال سبعة ايام من تخصيص الارض دون المرور بالحلقات الزائدة لدوائر متعددة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ان “الخفاجي التقى بوفد غرفة تجارة بغداد بحضور مستشار الوزارة لشؤون الثروة الحيوانية حسين علي سعود وعدد من المدراء العامين لدوائر وتشكيلات الوزارة”.

ونقل النايف عن الخفاجي قوله ان “ان هدف الوزارة هو زيادة الانتاج الزراعي وتعظيم ايراداته، فضلا عن حماية المنتج من جانب والمستهلك من جانب اخر”، مؤكدا على “ضرورة توفير بيئة مناسبة للاستثمار ودعم وحماية المستثمرين فضلا عن تسهيل الإجراءات وتقليص الروتين والمعوقات التي يواجهونها، مبينا ان لدى الوزارة فرص استثمارية مهمة موزعة على المحافظات من شأنها تنمية القطاع الزراعي”.

واكد الخفاجي على “ضرورة انجاز اجازة المستثمر خلال سبعة ايام من تخصيص الارض دون المرور بالحلقات الزائدة لدوائر متعددة سببت عزوفا على الفرص الاستثمارية دون مصوغ قانوني وخاصة بعد رفع يد الإصلاح الزراعي عن الارض وإعطائه الموافقة بالإجازة”.

كما جرى خلال اللقاء بحسب البيان “مناقشة عدد من المواضيع والمقترحات التي من شأنها زيادة النشاط الاقتصادي الزراعي وتعظيم موارده منها تخصيص قطع أراضي زراعية لاجل الاستثمار والإنتاج الزراعي”.

كما شدد الخفاجي على “توفير قطع الاراضي لإنشاء مراكز تسويقية نموذجية، عن طريق الاستثمار، ومنح الإجازة الرسمية للمشاريع الزراعية بالتعاون مع غرفة تجارة بغداد وترشيح الشركات والأشخاص للاستثمار بالاعتماد على هوية الغرفة من حيث التصنيف الممتاز والاول تحديدا، وتفعيل مجلس حماية المستهلك الذي ورد في قانون حماية المستهلك من خلال تشكيل لجنة للتفتيش والرقابة على عمل المجهز للسلع والمنتوجات الزراعية”.

وخلص الاجتماع وفقا للبيان بـ”التأكيد على مواصلة اللقاءات لاجل ايجاد الحلول المناسبة لكل المفاصل العالقة بين الوزارة والقطاع الخاص بغية النهوض بهذا القطاع المهم خدمة للاقتصاد الوطني”.