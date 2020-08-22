إعلاميو جامعة الشرق الأوسط يديرون رسائل العرب لبيروت

عمان – في مبادرة من اتحاد المنتجين العرب، وبالشراكة مع الهلال الأحمر الأردني، تم إطلاق حملة تضامن إعلامية مع العاصمة اللبنانية المنكوبة بيروت، تحت عنوان “بيروت تحيا ولا تموت”، أدراها نخبة من إعلاميي جامعة الشرق الأوسط، وبثت على شاشات عشرين فضائية عربية في آن واحد، واستمرت لمدة ست ساعات متواصلة.

وتولى إدارة المبادرة، التي انطلقت من استديوهات المدينة الإعلامية في الأردن JASCO، مساعد رئيس جامعة الشرق الأوسط لشؤون خدمة المجتمع، الإعلامي الدكتور سليم شريف، وعضو هيئة التدريس في كلية الإعلام، الإعلامي الدكتور هاني البدري، ومشاركة الفنانة الأردنية، الأستاذة أمل الدباس، فيما استضافت المبادرة عددا من الرموز السياسية والدينية والإعلامية والفنية الأردنية والعربية.

وتضمنت المبادرة، إطلاق حملة لجمع التبرعات بهدف الوقوف بجانب الأشقاء في العاصمة اللبنانية بيروت، التي تضررت بفعل انفجار مينائها البحري أوائل الشهر الجاري، مما أدى إلى أضرار كبيرة في المرفأ، وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية، إضافة لاستشهاد وإصابة مئات من اللبنانيين.

ولاقت المبادرة تفاعلا كبيرا من الجمهور العربي معها ومع رسائلها، التي تمحورت حول دعم الاشقاء في لبنان، فيما أعرب المشاركون عن موقف الإعلام الأردني الصادق، والمنبثق عن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.