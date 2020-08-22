استهداف عجلة تابعة للتحالف الدولي جنوبي بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة عويريج جنوبي العاصمة بغداد“.

وقالت الخلية في بيان لها اليوم (21 آب 2020) إن “عبوة ناسفة، انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع التحالف الدولي بمنطقة عويريج ببغداد ما ادى إلى حرق عجلة مدنية واستشهاد سائقها”.

وعثرت القوات الأمنية، في وقت سابق من اليوم، على مدفع وصاروخين معدين لاستهداف الأرتال على الخط السريع (الدولي) جنوبي بغداد .

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، أنه “وفقا لجهد ومعلومات استخبارية للقوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ،عثرت فرقة المشاة السابعة عشرة بعد منتصف ليل أمس على مدفع نوع (SpG9) وصاروخين كانا معدين لاستهداف الأرتال في منطقة (صخريجه) التابعة لناحية الرشيد في بداية الخط السريع”، مبينا انه “تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.