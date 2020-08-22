اسرائيل: فتحنا عن فتح سفارة افتراضية بالعراق وتأمل بانضمامه لاتفاقيات التطبيع

تحدثت وزارة الخارجية الاسرائيلية، السبت، عن فتح سفارة افتراضية في العراق، فيما اعربت عن املها بانضمام العراق لاتفاقيات التطبيع.

وقال المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية في تصريح صحفي إن “اتفاق السلام بين الإمارات واسرائيل هي نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط”، معربا عن أمله “بانضمام العراق إلى الدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل”.

واضاف أن بلاده “فتحت سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي”، لافتا إلى أن “العراق يستحق أن ينعم بالاستقرار، فهو يعاني من التدخلات الخارجية”.