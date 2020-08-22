العراق يسجل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 3965 اصابة جديدة بالفيروس وشفاء 2947 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان “تم فحص ( 20459) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1413947 )”، موضحة أنه تم “تسجيل هذا اليوم (2947) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 205

بغداد / الكرخ 290

مدينة الطب 87

النجف الأشرف 224

السليمانية 45

أربيل 252

كربلاء 278

كركوك 142

ديالى 122

واسط 321

البصرة 224

ميسان 84

بابل 93

الديوانية 104

ذي قار 250

الأنبار 39

المثنى 108

نينوى 74

صلاح الدين 5”.

وتابعت، أن “الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3965 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 503

بغداد الكرخ 374

مدينة الطب 103

النجف 275

السليمانية 117

أربيل 214

دهوك 201

كربلاء 304

كركوك 117

ديالى 173

واسط 201

البصرة 335

ميسان 81

بابل 88

الديوانية 238

ذي قار 280

الأنبار 83

المثنى 166

نينوى 84

صلاح الدين 28”.

واشارت الى أن “الوفيات 70 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 3

النجف 2

السليمانية 1

أربيل 8

دهوك 2

كربلاء 2

كركوك 4

ديالى 2

واسط 4

البصرة 10

بابل 8

الديوانية 2

ذي قار 4

الأنبار 1

المثنى 4

نينوى 5

صلاح الدين 3”.

ونوهت الى أن “مجموع الشفاء : 143393 ( نسبة الشفاء 71.3 %)، ومجموع الأصابات : 201050، الراقدين الكلي: 51304، الراقدين في العناية المركزة: 637، مجموع الوفيات: 6353”.