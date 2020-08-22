توتنهام يجهز 20 مليون جنيه إسترليني لضم مدافع آرسنال

يرغب نادي توتنهام هوتسبير في ضم أحد لاعبي فريق آرسنال، في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

توتنهام تحت قيادة جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز، يريد ضم لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق، والمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن توتنهام يرغب في التعاقد مع اللاعب الإنكليزي الشاب إينسلي مايتلاند نيلز ظهير آرسنال.

مايتلاند نيلز يجيد اللعب كظهير أيمن، ولاعب وسط أيمن وارتكاز، لذا يرغب جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز في ضمه؛ وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن توتنهام يجهز عرضًا قدره 20 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم صاحب الـ 22 عامًا هذا الصيف.

نيلز لعب مع آرسنال في موسم 2019/2020، 32 مباراة بمُختلف المسابقات، وسجّل هدفًا وصنع آخر.