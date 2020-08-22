ممثل سعودي يدافع عن زهرة عرفات ويهاجم إلهام الفضالة

دافع الممثل السعودي عبد المجيد الكناني عن زهرة عرفات التي تعاملت مع هجوم الممثلة الهام الفضالة وهيا الشعيبي باحترام ، وسخر من تصريحات الفضالة التي قالت إنها تلقت مبلغ 90 ألف ريال سعودي عن إحدى مسلسلاتها.

ونشر الممثل مشهدًا من المسلسل التي تظهر فيه الفضالة والشعيبي وهما يقومان بمشهد مضحك، معلقاً عليه: “مشهد فكاهي قيمته 90 ألف دينار كويتي“.

وكانت أطلّت زهرة عرفات في لقاء مع قناة “atv” الكويتية، وتطرق الحديث إلى قضية غسيل الأموال التي يتم تداولها حالياً في الكويت وتورّط مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في القضية، وما إذا كانت الإعلانات تحقق الثراء الفاحش كما يصرّح المشاهير، اذ قالت: “الفن والإعلانات لا تحقق الثراء الفاحش ولا تؤمّن حياة كريمة ومستورة”.

تصريحات زهرة، استفزّت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي التي ردّت عليها من دون أن تسمّيها، وشنّت هجوماً قاسياً عليها ووصفتها بـ”الكلحة والمالحة”، وتساءلت لماذا تتدخل في أمر لا يخصّها، واتهمتها بالحسد والغيرة من بنات الكويت، وقالت لها إذا كان مدخول الفن لا يكفيها فلماذا لا تعتزل: “يا غريب كون أديب”، مضيفة: “إذا كان الفن لا يطعم خبزاً كما قالت، لماذا استمر باقي الفنانين فيه؟!”، وتابعت هجومها قائلة: “يا فلانة… أنا سكتت كثيراً عنك تذكرين ولا أذكرك…”، ووجهت لها تحذيراً من “ألا تضع رأسها برأس بنات وفنانات الكويت”، واتهمتها بأنها لا تعرف أن تسوّق وتبيع المنتوجات وهذا ما يجعلها فاشلة”. وختمت قائلة لها أن “تحشم نفسها وأن تجلس بأدب أو أن تعود إلى بلدها“.

كما دخلت الممثلة إلهام الفضالة على الخط، وقامت هي الأخرى بالهجوم على عرفات والسخرية منها بأنّها لا تتقاضى أجراً عالياً كغيرها من الفنانين، ما يجعلها تصرّح بأنّ الفن لا يطعم خبزاً، ونشرت الفضالة عقود عرفات مع شركة الإنتاج وقيمة الأجر الذي تتقاضاه، وكتبت في حسابها عبر “إنستغرام“: “يا أمّ الكار، أريد أن أذكرك عندما عملتِ مع نجومنا الشباب، وأثناء التصوير اكتفشتْ أن أجرهم أعلى من أجرها، مما جعلها تغضب و”تقلب المكتب“، على حد تعبيرها، لأن النجوم الأصغر منها تقاضوا أجراً أكثر منها