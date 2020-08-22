مهددة بغرامات مالية .. المرور تصدر توجيهاً بشأن لوحات التسجيل الدائمية

وجهت مديرية المرور العامة، السبت، بمنع تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل دائمية، متوعدة المخالفين بحجز مركباتهم وتغريمهم مبلغ 200 ألف دينار، فيما استثنت فئة واحدة من القرار.

وقالت المديرية في بيان إنه “استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة 47 من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، قررنا منع تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات دائمية في بغداد والمحافظات”.

وأضافت: “يعاقب المخالف بحجز مركبته لحين إكمال اللوحات مع فرض غرامة قدرها 200 ألف دينار استناداً إلى المادة (25/ أولاً/ ز) من قانون المرور اعلاه”.

وتابعت المديرية بالقول: “يستثنى أصحاب المركبات الذين لديهم حجز إلكتروني بمراجعة مجمعات التسجيل لإكمال تسجيل معاملات مركباتهم أثناء الدوام الرسمي فقط”.