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نائب يشكو “العزلة” ويؤشر “عجزاً” في الأداء الرقابي

أكد عضو مجلس النواب كاظم فنجان الحمامي، السبت، وجود “عجز وخلل كبير” في الأداء التشريعي والرقابي، فيما شكا من “العزلة” التي قال إنها “فُرضت” على النواب من قبل أقسام التنسيق في الوزارات.

وقال الحمامي في بيان أن “هناك عجزاً وخللاً كبيراً في أدائنا البرلماني وفي القيام بدورنا التشريعي والرقابي”، حيث “لا جلسات تشريعية لمناقشة مسودات القوانين المرشحة للتصويب، ولا اجتماعات لجان إلا في حالات نادرة وفي توقيتات متباعدة”.

وأضاف الحمامي أنه “لا علاقات مباشرة مع الوزارات خصوصا بعدما نأت بنفسها وأصبحت المراسلات معها عن طريق أقسام التنسيق التي فرضت علينا العزلة”.

وتابع آن هناك “فشلاً واضحاً في معالجة المشكلات التي خلقها البرلمان نفسه عندما صوّت على قانون التقاعد القسري فاختزل الاعمار الوظيفية من دون ان يتصدى لتداعياته الأسرية”، لافتاً في الوقت ذاته إلى عدم وجود “معالجات مقبولة للأزمات الأمنية والخدمية التي يمر بها العراق”.

وأدف قائلاً: “لا شك أن هذه المؤشرات السلبية تجعلنا في مواقف لا نُحسد عليها، وتزعزع ثقة الجمهور بنا”.

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