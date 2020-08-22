نيمار يثير ذعر جماهير باريس سان جيرمان قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ذعر جماهير فريقه، قبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر نيمار صورة له عبر يومياته بموقع “إنستغرام”، وهو على سرير طبي مرتديًا قناعًا للتنفس، وكتب بالبرتغالية “اعتن بنفسك”.

ولم يتضح سبب ظهور نيمار بجهاز التنفس هذا، ولكن ربما يكون قناع أكسجين ارتداه خلال الجلسة الاستشفائية التي خضع لها امس الخميس، قبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ في النهائي يوم الأحد المقبل.

وكان الفريق الفرنسي تأهل بعد الفوز على لايبزيج (3-0)، وبايرن ميونخ أقصى ليون بنتيجة (3-0) أيضًا.