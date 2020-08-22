هل سيحسم ميسي مستقبله في برشلونة بعد اجتماعه مع كومان !

تزايدت التكهنات حول مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع ناديه برشلونة الإسباني، بعد إقالة كيكي سيتين، المدير الفني.

وكان برشلونة أقال سيتين من منصبه كمدير فني، وإريك أبيدال السكرتير الفني للبارسا، وتم تعيين رونالد كومان مدربًا للفريق الأول.

وجاء ذلك بعد الهزيمة الثقيلة من بايرن ميونخ بنتيجة (8-2) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت إذاعة “RAC1″، أن ميسي التقى بكومان واجتمع مع الهولندي للحديث معه بشأن مستقبل الفريق الكتالوني.

وأفادت الإذاعة أن ميسي شرح نواياه لـ كومان بشأن الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد الأرجنتيني في يونيو 2021.

وأشارت إلى أن ميسي أخبر كومان بأنه لا يرى بعين الرضى مستقبله مع النادي، وبأنه يرى نفسه خارج البرسا أكثر مما هو داخله.

وأضافت أن ميسي أخبر كومان أنه يميل أكثر إلى مغادرة النادي أكثر من البقاء، لكنه يدرك أن المغادرة ستكون صعبة للغاية بسبب عقده.

من جانبه، يؤكد النادي أن ميسي ما زال متعاقدًا مع برشلونة، وأنهم لا يريدون إجراء أي تقييم للقاء ميسي مع كومان.

يُذكر أن ميسي قطع إجازته الصيفية للاجتماع بالمدير الفني الجديد للفريق الكتالوني، ورفض رامون بلانيس السكرتير الفني، الكشف عن كواليس الاجتماع.