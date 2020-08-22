هند صبري تتخذ قراراً مهماً بشأن مسلسلها «هجمة مرتدة»

صرّح مصدر فني لـ«سيدتي» بأنّ النجمة هند صبري قَرّرت تأجيل تصوير مسلسلها هجمة مرتدة إلى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأضاف المصدر أنّ النجمة هند صبري تنشغل حالياً بإنهاء جميع مشاهدها في فيلم «كيرة والجن» ليكون جاهزاً للعرض نهاية العام الجاري وطرحه في موسم رأس السنة. كما أنّ قرار تأجيل تصوير مسلسلها لرمضان 2021 (هجمة مرتدة) جاء بسبب رغبتها بالتفرّغ لفيلم كيرة والجن مع النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، حيث يقاسمها «عز» كذلك بطولة المسلسل.

وتُجسّد هند صبري شخصية «دولت فهمي» في فيلم «كيرا والجن» المقتبس عن رواية أحمد مراد، ومن المتوقع أن تنتهي من مشاهدها في الفيلم مع نهاية أغسطس (آب) الحالي.

مسلسل «هجمة مرتدة»، من تأليف باهر دويدار الذي استوحى الأحداث من أحد ملفات المخابرات المصرية، وهو من إخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، وأحمد فؤاد سليم، وهشام سليم، وماجدة زكي، وخالد أنور.

في سياق متصل، نشرت هند صبري فيديو عبر حسابها على «انستغرام» تدعو فيه لفضح المتحرشين بالفتيات وعلقت على الفيديو بعبارة: «لابد من توعية الشباب وتشجيع البنات على كسر حاجز الخوف وفضح المتحرشين». وقد ظهرت هند خلال الفيديو وهي تضع على كفيها عبارة «اكسري حاجز الصمت»، وارتدت وشاحاً مكتوباً عليه عبارة: «المرأة العربية حرية عدالة مساواة».