وزير التربية يصدر توجيهاً يخص المحاضرين المجانيين

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، أن الوزير علي حميد الدليمي وجه جميع المديريات باستكمال إجراءات المحاضرين المجانيين بشكل عاجل.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزير التربية علي حميد الدليمي التقى نقيب المعلمين عباس السوداني، وبحث معه الكثير من الأمور التربوية وعمق الشراكة الحقيقية القائمة بين الوزارة ونقابة المعلمين وسعيهما الدؤوب لتطوير العملية التربوية، لا سيما خدمة المعلم صاحب الرسالة سر نجاحها والركن الأساس فيها”.

وأضاف البيان، أنه الوزير صرح بخصوص موضوع “المحاضرين المجانيين الصادرة بحقهم اوامر ادارية من المحافظات او مديريات التربية والمشمولين بتوصيات مجلس الوزراء، بحسب القرار (59)، وذكر أن المشمولين هم خريجي الكليات التربوية (الصباحية والمسائية)، وكذلك الكليات الساندة وبعض الاختصاصات المهنية في التعليم المهني”.

وأكد الوزير، “على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، بضرورة استكمال الاجراءات الخاصة بالمحاضرين بشكل عاجل وفق التوصيات التي صدرت من مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “العلاقة بين الوزارة والنقابة علاقة تكاملية ؛ بهدف معالجة معوقات العملية التربوية للوصول إلى الهدف المنشود”.