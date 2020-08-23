الفريق الشهير “BTS” يسطر رقماً قياسياً في تاريخ “يوتيوب”

الفريق الشهير “BTS” يسطر رقما قياسيا جديدًا في تاريخ موقع الفيديوهات “يوتيوب”، عقب طرح أحدث أغانيهم بعنوان “Dynamite”، أمس الجمعة .

حيث تمكن الفريق الشهير “BTS” من خلال الفيديو كليب حصد 98.3 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من إصداره على “يوتيوب”، ليحطم الرقم القياسي السابق من قبل فرقة “بلاك بينك” في يونيو الماضي، مع أغنية “How You Like That”، ضمن الألبوم الغنائي المقرر طرحه الشهر المقبل.

وعقب طرحها، وصلت أغنية “Dynamite” إلى المركز الأول على يوتيوب على مستوى العالم في غضون 12 ساعة من بدايتها. كما حقق الفيديو أيضًا رقمًا قياسيًا في العرض الأول على الموقع مع أكثر من 3 ملايين مشاهد في نفس الوقت. كما أكد يوتيوب لموقع “فارايتي”.

وسيقام العرض الأول لأداء أغنية “Dynamite” خلال حفل توزيع جوائز MTV” Awards” الموسيقي لعام 2020، المقرر بثه في 31 أغسطس الجاري.