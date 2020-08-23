النقل توقع عقد مشترك مع التخطيط لاناطة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق اليها

اعلنت وزارة النقل، الاحد، توقيعها عقدا مشتركا مع وزارة التخطيط لتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق، مشيرة الى انها الجهة صاحبة الاختصاص في تنفيذ المشروع.

وقالت الوزارة في بيان ان “وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، وقع اليوم محضر عقد مشترك مع وزارة التخطيط لاناطة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق إلى وزارة النقل باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص”.

واضافت ان “اجتماعا موسعا عقد في مقر وزارة التخطيط ضم وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي ووزير التخطيط خالد بتال النجم وبحضور الوكيل الإداري ل‍وزارة النقل سلمان صدام البهادلي والوكيل الفني ل‍وزارة التخطيط وعدد من المدراء العامين للجهات المذكورة آنفا”.

واوضح وزير النقل بحسب البيان انه “تم خلال اللقاء دراسة مراحل انجاز مشروع قطار بغداد المعلق والمراحل التي بدأتها محافظة بغداد”، مشيرا الى ان “الاجتماع تمخض عن توقيع محضر مشترك تم فيه إقرار أناطة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق إلى وزارة النقل وسيتم عرض هذا المحضر أمام أنظار مجلس الوزراء العراقي الموقر باقرب وقت ممكن”.

وتابع ان “وزارة النقل تغتنم الفرصة لتعبر عن جاهزية ملاكاتها الفنية والادارية لبذل قصارى الجهود من اجل انجاز المشروع الحيوي المهم الذي سيخدم اهالي العاصمة بغداد بشكل كبير”.

من جانبه اكد الوكيل الاداري ل‍وزارة النقل سلمان صدام البهادلي وفقا للبيان، ان “وزارة النقل عزمت على اختصار المسافات والاسراع باكمال كافة الاجراءات الكفيلة بالتحول الى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع وذلك بعد ان انتهينا من دراسته بشكل مستفيض ونحن على امل ان يطلع عليه مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة”.

فيما اشاد وزير التخطيط بحسب البيان بـ”التحرك الجاد ل‍وزارة النقل ومسؤوليها في تنفيذ مشروع القطار المعلق وسعيهم الحثيث لضم المشروع الى اعمال ومشاريع النقل وحسب مجال التخصص”، مشيراً الى “اننا في وزارة التخطيط سنقدم كافة اشكال الدعم الى جميع وزارات الدولة التي تتحرك لخدمة المواطن الكريم”.