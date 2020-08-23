تسجيل 3 جرائم قتل وانتحار.. والعثور على 7 جثث في بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، تسجيل حالة انتحار في منطقة الحرية في العاصمة بغداد، ومقتل سيدة في مدينة الصدر، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان إنه “اثناء تجوالها ضمن قاطع المسؤولية استعلمت دوريات مركز شرطة الحرية باقدام المدعوة (غ.ع.م) تولد ٢٠٠٧ على الانتحار عن طريق حرق نفسها داخل دارهم في منطقة الحرية، ونقلت الجثة الى الطب العدلي”.

وأضاف، أنه “عثرت دوريات مركز شرطة التهذيب على جثة امرأة تبلغ من العمر (٣٥ – ٤٠) سنة وعليها آثار خنق ضمن منطقة مدينة الصدر، ونقلت الجثة الى الطب العدلي”. وتابع، أنه “استعلمت دوريات مركز شرطة النصر والسلام بوجود جثتين تعودان لامرأة وطفلها داخل مشروع رقم (٨) قرية الحمدانية منطقة ابي غريب، تم انتشال الجثث، وتبين أن المرأة تبلغ من العمر(٢٥) سنة والطفلة (٥) سنوات، ونقلت الجثث الى الطب العدلي”.

الى ذلك، افاد مصدر أمني السبت، بالعثور على رفات لسبعة اشخاص مجهولين مدفونة في ارض متروكة. وقال المصدر إن “قوة امنية تعثر على رفات عبارة عن (عظام وجماجم عدد/٧) لاشخاص مجهولين مدفونة في ارض متروكة داخل محطة الطاقة الحرارية ضمن منطقة اليوسفية جنوبي بغداد”.