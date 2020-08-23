مدرب بايرن: لن نغير من طريقة لعبنا أمام سان جيرمان

أكد هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني أنه لن يغير من طريقة لعبه التي تعتمد على الضغط المستمر على الخصم خلال المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة.

أكد هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني أنه لن يغير من طريقة لعبه التي تعتمد على الضغط المستمر على الخصم خلال المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة.

واستند فليك إلى أن طريقة لعبه المعتمدة قادت بايرن ميونخ لمسيرة انتصارات قياسية في الأشهر الماضية وبالتالي ليس هناك حاجة لتغير طريقة اللعب في نهائي البطولة القارية.

وظهرت بعض ملامح الضعف على خط دفاع بايرن في المباراتين السابقتين بدوري الأبطال أمام برشلونة الأسباني وأولمبيك ليون الفرنسي، في الوقت الذي يواجه فيه النادي البافاري خصما يمتلك خط هجوم أكثر سرعة من أي منافس سابق ، بقيادة البرازيلي نيمار وزميله الشاب كيليان مبابي.

ولكن فليك والمدافع جوشوا كيميتش قالا خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي اليوم السبت أنه لن يتم تغيير طريقة اللعب.

وقال فليك: “ينبغي أن نضغط على الكرة، باريس سان جيرمان يمتلك قدرات كبيرة ، سرعة ونجوم كبار لكن لا ينبغي أن نمنحهم المساحة للتمرير”، وأضاف نريد أن نضغط من خلال فلسفتنا ، إنها تميزنا وتضمن لنا النجاح ، لن نغيرها”.

وأشار كيميتش “ينبغي أن نكون في كامل قوتنا، أكثر حتى من المباريات الأخرى، لكني لا أعتقد أننا سنتراجع للدفاع”.

وأوضح فليك أن المدافع جيروم بواتينج تعافى من الإصابة العضلية التي ألمت به مؤخرا وبات جاهزا للمشاركة بينما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الفرنسي بنيامين بافار بعدما شارك في دقائق معدودة أمام ليون عقب تعافيه من إصابة في القدم.

ولكن يبدو أن فليك قد يدفع بالجناح كينجسلي كومان بدلا من إيفان بيريسيتش الذي بدأ أخر ثلاث مباريات للنادي البافاري.

ويتطلع بايرن لتكرار الثلاثية التاريخية التي حققها في 2013 تحت قيادة المدرب السابق يوب هاينكس والتتويج بالقب الأوروبي للمرة السادسة حيث يعتمد الفريق بشكل كبير على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة القارية برصيد 15 هدفا.

ولم يتعرض بايرن لأي هزيمة في أخر 29 مباراة على مستوى جميع المسابقات حيث فاز في 28 وتعادل في واحدة، محرزا 94 هدفا خلال تلك المسيرة المذهلة.

وأكد كيميتش “لا يوجد لقب أكبر من دوري أبطال أوروبا بالنسبة لأي فريق ، من المحزن أن النهائي سيقام بدون جماهير لكنها فرصة نود اقتناصها”.

وتابع “أتوقع مباراة متوازنة بين فريقين يستحقان التواجد في النهائي”.