( من هنا وهناك ) هل الذين يحكمون العراق شيعة حسينيون ؟

( الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة , واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) ( ولكم في القصاص حياة ) ( ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ) قال ص ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا ) قال الامام علي ع للاشتر ( انصف الله وانصف الناس من نفسك ومن خاصه اهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك فانك الا تفعل تظلم ! ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ) ( ولا يكونن المحسن والمسيئ عندك بمنزلة سواء فان في ذلك تزهيدا لاهل الاحسان في الاحسان وتدريبا لاهل الاساءة على الاساءة ) ( ان شر وزرائك من كان للاشرار وزيرا ومن شركهم في الاثام فلا يكونن لك بطانة فانهم اعوان الائمة واخوان الظلمة وانت واجد منهم خيرا الخلف ممن له مثل ارائهم )

1 _ قبل يومين حاورني زبون بعد ان عرف انني عراقي قائلا : لي صديق عراقي كردي سالته عن سبب التفجيرات بالعراق وقتل الالاف من الابرياء , فقال لي صديقي الكردي ان السبب هو حكم الشيعة وهم اكثرية وهم من يحكم العراق وجلبوا الدمار للعراق ( وهذا ما قاله امس مسؤول اموال سجودة في مقابلة ) قلت للزبون ان الشيعة ليسوا هم الحاكمين الفعلين وان كانوا اكثرية لان رئيس الجمهورية سني كردي واحد نائبيه سني عربي ( وارهابي محكوم بالاعدام هو وحماياته ) طارق الهاشمي واحد نواب رئيس الوزراء عربي ( المطلك وهو مجتث ورئيس البرلمان سني واحد نائبيه سني كردي ووزير الدفاع والتخطيط ورئيس الاركان سنة ( والغريب انني كنت مدرسا بالمغرب والجزائر ومذهبهم ( المالكي ) لم يقسموا المواطنين الى سني بربري وسني عربي ) لعن الله من شرع هذا لسلب حقوق الشيعة المظلومين منذ مئات السنين , وقلت للزبون ان الذين يحكمون من الشيعة لا يمثلون الشيعة ولا علاقة لهم بالتشيع الا بالهوية فهم من الفاشلين والمزورين والسراق كانوا يتقاضون راتب الحماية بكندا واوربا ويشتغلون ويشتغلون سرا ولا يدفعون الضرائب فهل يصلح هؤلاء للمناصب ولبناء العراق وهنالك عشرات الالاف من الشيعة وغيرهم اصحاب كفاءات وشهادات عليا ويتمتعون بالنزاهة والاخلاص وحسن الادارة والكفاءة والوطنية لان التشيع يعني السير بسيرة النبي ص وعلي ع والحسين ع والائمة المعصومين ع واول صفة هي الاستقامة وتطبيق الشريعة دون خوف من احد فالشيعي الذي يتولى المسؤولية يفترض ان يكون الانزه والافضل والاكفاء والاتقى واول من يضحي وان يشعر بشعور كل العراقيين وقلت للزبون هل يعقل احد ان من تولى رئاسة الوزارة ( لا ينفذ اوامر اكبر سفارة في العراق موجودة بالمنطقة الخضراء ) وان التفجيرات يقوم بها البعثيون بدعم المسؤولين البعثيين وشكرني الزبون وذهب

2 _ اريد تذكير العراقيين بان المرحوم الجلبي قبل وفاته قد صرح ان قادة الاحزاب الكردية والسنية وعلاوي والمالكي قد خرجوا من بيت السفير الامريكي بعد ان وافق على تولي المالكي رئاسة الوزراء ثانية وان يكون هو وزير الدفاع والداخلية وكالة , واذكر العراقيين الم ينفذ طريد المرجعية وصية امريكا بعدم تولي باقر جبر الداخلية ؟

3 _ الم يرشح ممثل الامم المتحدة الخبيث طالب الابراهيمي وزيرين بعثيين في اول وزارة بحجة انهما من ( التكنوقراط ) عضو الشعبة ايهم السامرائي وزير الكهرباء والرفيق حازم الشعلان للداخلية وقد سرقا الملايين ؟

4 _ نسال الاشيقر والمالكي والعبادي وبقية المسؤولين الشيعة حل شهر الاحزان وانتم تزورون الحسين ع وتبكون عليه فهل اقتديتم به وبابيه وبجده ص هل سكن احدهم بقصر وتقاضى راتبا خياليا وشعبه يئن من الجوع والظلم وانقطاع الكهرباء ؟ رفض امام المتقين ع السكن في قصر الامارة بالكوفة وقال جنبونيه انه قصر الخبال وسكن بقطعة ارض اكتراها من ابن اخيه وسورها بالبواري والحصر وكان ياكل من قطعة ارض له بالمدينة وكان يقول تعسا لمن ادخله جوفه النار لقد عزل كل ولاة عثمان واسترجع كل الاراضي التي منحها عثمان وحاشيته واقاربه واسترجع سيفا ودرعا اشتراهما عثمان من بيت المال وحاسب كل الاموال التي نهبها ولاة عثمان وحاشيته وقال ع ( والله لو وجدت هذة الاموال قد امهرت بها النساء وتزوجت بها الاماء لاسترجعتها ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه اضيق ) وسال الامام علي ع ابن عباس عندما دخل عليه وهو يخصف نعله ما قيمة هذة النعل ؟ قال : لا قيمة لها ياامير المؤمنين , فقال ع والله انها احب الي من خلافتكم الا ان ادفع باطلا واقيم حقا ) فهل استرجع الذين تولوا رئاسة الوزراء اموال العراقيين التي سرقها اعوان صدام وعائلته ومرتزقته , ام انهم سرقوا المليارات من دولارات العراقيين الم يخجل طريد المرجعية عندما نفذ اوامر اسياده باعادة كبار ضباط صدام الهاربين للخارج بطائرلت للعراق وعينهم بالداخلية والدفاع والامن , اليس الشهواني و شغاتي وصباح الفتلاوي وعبود قنبر المالكي وعلي غيدان وفاروق الاعرجي والافا غيرهم هم قصفوا ضريح نفس النبي علي ع وابن النبي الحسين ع واخيه العباس بدبابات كتب عليها لا شيعة بعد اليوم وقتلوا اللائذين بها ؟ الم يحارب البعث زيارة الاربعين الم يعدم شهداء خان النص ؟ الم يعدم العلماء والمراجع ؟ هل توجد وسيلة خسيسة الا استعملها ضد المعارضين من سلاح كيمياوي واذابة في احواض الاكسيد والاعدام باثر رجعي ؟ الم يقل مؤسس حزبكم ( لو كان اصبعي بعثيا لقطعته ) , امس افتخر المطلك بانه بعثي وله علاقة بمريم رجوي وزوجها ومعجب بمنظمة منافقي خلق الارهابية التي فجرت البرلمان وقتلت رئيس الجمهورية الشهيد رجائي ورئيس وزرائه ووضعوا قنبلة في ( مايكرفون ) المسجد لتتفجر على السيد خامنئي الم تقمع المنظمة الارهابية الانتفاضة حشركم الله معها

5 _ قال سيد الشهداء ع ( لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي )

فهل وصل الاشيقر والمالكي والعبادي الذليل لرئاسة الوزراء لطلب الاصلاح ام لنشر الفساد؟

6 _ ستبقى وصمة عار ارجاع المجتثيين في تاريخكم لن تنسى دمرتم العراق وموارده واقتصاده ولم تساووا بالرواتب كما فعل الامام ع ولم تعزلوا عملاء صدام وهربتم الارهابيين من السجون والسراق من حزبكم ولم تهتموا بالايتام والارامل وعينتم ابنائكم اصهاركم بالمناصب وفي السفارات لو هددت داعش المنطقة الخضراء فهل كنتم تقاتلونهم كما فعل الحسين واهله واتباعه هل ستكشفون املاككم واولدكم واقاربكم قبل السقوط وبعد تولي المسؤولة كما فعل علي ع لو لا المرجعية وحشدها لكنتم في خبر كان ورجع البعث فالولكم من عقاب الله

مختار بعث وما بعث وعفلقه قتل وصلب وتهجير الملايين

وستبقى سوءة مختار البعث معاصرة وتقبح وجه التاريخ

نشرت المقالة في عام 2014

علي محسن التميمي