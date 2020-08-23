وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان: مفاوضات أربيل – بغداد مستمرة .. نأمل حسم كل شيء الأسبوع المقبل

أكد وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن المفاوضات بين أربيل وبغداد بشأن الميزانية وغيرها من القضايا مستمرة، مشيراً إلى أن وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض سيزور بغداد في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، قال الدكتور دارا راشد، وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، وعضو وفد أربيل المفاوض مع بغداد: «خلال المفاوضات والمناقشات بين أربيل وبغداد، تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وهو جاهز للتطبيق، وما تبقى هو فقط التوصل إلى اتفاق نهائي ووضعه موضع التنفيذ».

وعن مضمون الاتفاقية، قال رشيد: «إن الاتفاق خاص بالميزانية والرواتب للعام 2020، وسيستمر حتى نهاية هذا العام، لأنه في ظل غياب قانون الموازنة الذي لم يتم إقراره في العراق هذا العام، ووفقاً للاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، تمكنت كوردستان وبغداد من تكييف مضمون الاتفاق مع قانون موازنة 2020، ولكن بسبب استقالة الحكومة العراقية السابقة والاحتجاجات التي شهدها العراق، لم يتم إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان، لذلك في غياب قانون الموازنة، تم اللجوء إلى الاتفاق، الذي هو فقط للعام 2020، ونعدّ أنفسنا بتفاؤل لقانون موازنة 2021».

وقال وزير التخطيط: «إننا نسعى لضمان وإقرار كافة الحقوق الدستورية لحكومة إقليم كوردستان ومواطنيها ضمن قانون موازنة 2021».

وفيما يتعلق بتوقيت زيارة وفد كوردستان المفاوض إلى بغداد، قال الدكتور دارا رشيد: «إن حكومة إقليم كوردستان مستعدة دائماً لزيارة بغداد، ولكن كما تعلمون، عاد أمس السبت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له من الولايات المتحدة، حيث كان وزير المالية وجميع المشاركين في المفاوضات معه، وكذلك وفد كوردستان المرافق للكاظمي عاد للتو من الولايات المتحدة، لذلك يجب على بغداد أن تحدد موعد الزيارة نهاية هذا الأسبوع أو في مطلع الأسبوع المقبل».

وأكد أن «المفاوضات والمناقشات بين أربيل وبغداد مستمرة، وهذه المفاوضات سواء كانت في أربيل أو بغداد لم تتوقف، حتى عندما كان وفد بغداد في الولايات المتحدة استمرت المفاوضات، ونأمل أن يتم حسم كل شيء الأسبوع المقبل».