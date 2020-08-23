ينعى..الدكتور علاوي، وفاة الاخ والصديق الدكتور علاء الدين الخالدي …

﷽

نعي

ينعى زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور علاوي، وفاة الاخ والصديق الدكتور علاء الدين الخالدي احد اعمدة الطب العراقي ومؤسس اول مركز استعلامات للتسمم في العراق والشرق الاوسط.

لقد كان الفقيد استاذا مميزاً فاضلا، تتلمذ على يديه خيرة اطباء العراق، شهدت له ساحات الشرف بمشاركته في حرب تحرير فلسطين، كما شهدت له قاعات الدراسة وغرف العمليات.

اتقدم بخالص التعازي بهذا المصاب لعائلته وذويه وتلامذته ومحبيه، سائلا المولى جل وعلا ان يتغمده برحمته واني سكنه فسيح جناته.

انا لله وانا اليه راجعون

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

22 آب 2020