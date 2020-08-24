الحلبوسي والنجيفي يؤكدان أهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، الاحد، أهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان إن “رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الأحد، رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والانتخابات المبكرة، وأهم التشريعات اللازمة خلال الفترة المقبلة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون انتخابات مجلس النواب، الذي سبق وأن صوَّت عليه المجلس، وضرورة حسم موضوعة الدوائر الانتخابية”.

وأكد اللقاء بحسب البيان على “أهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات، وأن تأخذ الحكومة دورها في بسط الأمن والاستقرار وضرورة التحقيق بحوادث الاغتيالات والعمل على حصر السلاح وفرض هيبة الدولة”.

ولفت البيان الى أن “اللقاء ناقش التطورات الصحية لجائحة كورونا، والسبل الكفيلة بالحدِّ من تداعياتها الوبائية والاقتصادية على البلاد”.