المرور تقرر فتح دوائرها بدءاً من يوم غد الثلاثاء لإنجاز معاملات المواطنين الخاصة بنقل الملكية

قررت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، فتح دوائرها بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

وقال مدير مديرية المرور العامة اللواء زهير الخفاجي في بيان انه “حسب توجيهات وزير الداخلية للمرور العامة سوف يتم من يوم غد الثلاثاء فتح دوائر المرور لتمشية معاملات المواطنين الخاصة بنقل الملكية”.

واضاف، ان “التقديم سيكون عبر البوابة الالكترونية”.