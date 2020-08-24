النقل تتسلم مشروع القطار المعلق وتتحدث عن تخفيض أجور الطيران

وقعت وزارة النقل، أمس الاحد، محضر عقد مشترك مع وزارة التخطيط لتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق. وذكرت الوزارة في بيان أن “وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وقع محضر عقد مشترك مع وزارة التخطيط لإناطة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق إلى وزارة النقل باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص،

خلال اجتماع موسع عقد في مقر وزارة التخطيط ضم وزير التخطيط خالد بتال النجم وبحضور الوكيل الإداري لوزارة النقل الدكتور سلمان صدام البهادلي والوكيل الفني لوزارة التخطيط وعدد من المدراء العامين للجهات المذكورة آنفا”.

واضاف البيان، أن “اللقاء شهد دراسة مراحل إنجاز مشروع قطار بغداد المعلق والمراحل التي بدأتها محافظة بغداد”، مشيرًا إلى أن “الاجتماع أثمر عن توقيع محضر مشترك تم فيه إقرار إناطة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق إلى وزارة النقل وسيتم عرض هذا المحضر أمام أنظار مجلس الوزراء العراقي بأقرب وقت ممكن”. وأكد وزير النقل “استعداد ملاكات الوزارة الفنية والإدارية لبذل قصارى الجهود من أجل إنجاز المشروع الحيوي المهم الذي سيخدم أهالي العاصمة بغداد بشكل كبير”. وفي سيلق متصل، كشفَ وزير النقل، عن أن وزارته تدرس إجراءات خفض أسعار الطيران وتقديم رحلة آمنة للمواطنين.

وقال الشبلي إن “الوزارة تعمل على تفعيل عقد مع شركة (بوينغ) وقعته الحكومة العراقية في وقت سابق بهدف تعزيز أسطول الطائرات العراقية ضمن العقد المبرم مع الشركة المذكورة والتي وضعت ضمن الخطط الستراتيجية للوزارة، ويتضمن تجهيز العراق بالطائرات خلال فترات محددة وحسب الحاجة المستقبلية للخطوط الجوية العراقية”. وأضاف وزير النقل، أن “الوزارة تدرس بجدية إجراءات خفض أسعار الطيران وتقليل حجم المصروفات للمسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية، لا سيما خلال المواسم التي تعد مريحة لقطاع الطيران، وتأمين أجواء مريحة وآمنة للركاب في ظل الأوضاع المستجدة بعد تداعيات جائحة كورونا”.