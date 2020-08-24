(بالفيديو) بايرن ميونخ يطيح بسان جيرمان ويستكمل الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا)

توج بايرن ميونخ الألماني موسمه الرائع واعتلى العرش الأوروبي مجددا وأحرز الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد يوم الأحد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرت على استاد ”دا لوز“ أو ”النور“ بالعاصمة البرتغالية لشبونة ، حيث أحرز بايرن لقبه السادس في البطولة علما بأنه خاض نهائي البطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما غاب التوفيق عن الفريقين في الفرص التي سنحت لهما. وفي الشوط الثاني ، سجل الفرنسي الدولي كينغسلي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 ليمنح الفوز واللقب إلى فريقه بايرن ميونخ ومديره الفني هانزي فليك الذي يعتبر المهندس الحقيقي لانتصارات الفريق وألقابه في الموسم الحالي.

وأحرز بايرن اللقب السادس له في تاريخ البطولة واستكمل الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بها في 2013 تحت قيادة مدربه الأسبق يوب هاينكس.