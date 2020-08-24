تسجيل 3291 إصابة بكورونا.. والصحة العالمية: الموجة الثانية غير مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة في بيان، أمس الأحد، تسجيل 3291 إصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفايروس كما يلي: بغداد/ الرصافة 527، بغداد/ الكرخ 185، مدينة الطب 54، النجف 207، السليمانية 140، أربيل 194، دهوك 189، كربلاء 221، كركوك 96، ديالى 148، واسط 146، البصرة 330، ميسان 132، بابل 48، الديوانية 125، ذي قار 199، الأنبار 97، المثنى 78، نينوى 128، صلاح الدين 47. فيما سجلت حالات الشفاء 3016 حالة متوزعة كما يلي: بغداد/الرصافة 310، بغداد/الكرخ 326، مدينة الطب 80، النجف 157، السليمانية 94، أربيل 215، دهوك 81، كربلاء 280، كركوك 91، ديالى 135، واسط 156، البصرة 339، ميسان 84، بابل 45، الديوانية 107، ذي قار 220، الأنبار 64، المثنى 92، نينوى 90، صلاح الدين 50، بحسب البيان.

واوضحت الوزارة: أما حالات الوفاة فقد بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 75 حالة متوزعة في بغداد/ الرصافة 6، بغداد/ الكرخ 5، مدينة الطب 6، السليمانية 7، أربيل 10، كربلاء 3، كركوك 7، ديالى 2، واسط 6، البصرة 8، ميسان 2، بابل 4، الديوانية 1، ذي قار 1، المثنى 1، نينوى 6. وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 204341 منها شفاء 146409 حالة، ووفاة 6428 شخصًا. وفي سياق ذي صلة، قال رانييري جويرا، مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، إن الموجة الثانية لتفشي فايروس كورونا ليست أمرا مؤكدا، وإن السلطات الطبية بات لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية.

وأوضح أن “زيادة أعداد المصابين أمر متوقع، ومع ذلك يمكن منع زيادة عدد الحالات الخطرة، لأننا تعلمنا القيام بذلك، للأسف، بعد تجربة مؤلمة”.

وأضاف مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية أنه “مع بداية السنة الدراسية، لا مفر من زيادة الإصابات، لأنه من المستحيل منع المخالطة بين الطلاب”، مشيرا إلى أن “مسألة مدى قدرة الأطفال على نشر العدوى لا تزال غير واضحة”.