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‹دولة القانون› تحذّر من اقتتال شيعي – شيعي جنوب العراق

حذر ائتلاف ‹دولة القانون› بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، من اقتتال شيعي – شيعي في غالبية مدن جنوب العراق.

وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود إن «هناك مشروع مدعوم داخلياً وخارجياً، يدعو إلى اقتتال شيعي – شيعي في غالبية مدن جنوب العراق، وبدأ هذا المشروع من خلال تصعيد الاحتجاجات في تلك المدن وحرق وهدم مقرات الأحزاب والفصائل فيها»، حسب رأيه.

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محمد الصيهود

وبين الصيهود، أنه «يرافق هذا التصعيد دعوات من أطراف عديدة إلى حمل السلاح من قبل المتظاهرين والتدريب عليه، بحجة حماية التظاهرات والدفاع عن المتظاهرين، لكن هدف هذا الأمر هو الحرب الاهلية والاقتتال الشيعي – الشيعي، فعلى الجميع الحذر من هذا المشروع الذي سيحرق العراق بأكمله»، وفق قوله.

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