عمر محمد زين

محام بالاستئناف

بيروت في 24/8/2020

سعادة المناضل النقيب الاستاذ ضياء السعدي المحترم

جانب اعضاء مجلس نقابة المحامين العراقيين المحترمين

– بغداد –

تحية الحق والعروبة،

بمناسبة ذكرى التأسيس الرابع والثمانين لنقابتكم الغرّاء، النقابة التي اعطت مهنة المحاماة العراقية دوراً وطنياً وقومياً مشهوداً، وكان لرجالها الافذاذ في علم القانون والدفاع عن الحريات والديمقراطية، وحمل اهداف الامة العربية في التحرير والوحدة والبناء القيادة الدائمة في اتحاد المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب، وهم من قلعة العروبة قلعة الرجال الرجال.

تهانينا الحارة لسعادتكم ايها النقيب المناضل انت واعضاء مجلس نقابتكم ولجميع الاخوة المحامين العراقيين بعيد تأسيس النقابة والذين نكنّ لكم كل المحبة والمودة، راجين من الله تعالى ان يوفقكم في القيام برسالتكم المهنية والوطنية والقومية بأحسن إداء وبنجاح كما كنتم دائماً.

وتفضلوا بقبول الاحترام

المحامي عمـر زيـن

الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب