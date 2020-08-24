صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الاثنين، التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان ان “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم جاءت على النحو الاتي:

عدد الاصابات 438 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——— 6

ابو دشير ——— 12

الاسكان ———- 4

الاعلام ———— 5

البياع ———— 14

التاجي ———- 13

الحارثية ——— 1

الحرية ———- 39

الخطيب ——- 5

الدورة ———- 11

الدولعي ——— 1

الرحمانية ——— 2

السيدية ——— 21

الشالجية ——— 1

الشرطة الرابعة ——- 5

الشعلة ——— 29

الصالحية ——— 3

الطارمية ——— 8

الطوبجي ——— 4

العامرية ——- 1

العطيفية ——- 8

العلاوي ——— 1

الغزالية ——— 5

القادسية ——- 2

الكاظمية ——- 19

اللطيفية ——- 4

المحمودية —- 27

المعالف ——— 3

المنصور ———- 19

المواصلات ——- 6

الوشاش ——— 7

اليرموك ———- 7

اليوسفية ——- 1

جكوك ———- 1

حي الجامعة —— 7

حي الجهاد ——— 32

حي الخضراء ——- 3

حي العامل ——— 8

حي العدل ——— 33

حي الفرات ——— 4

سبع البور ——— 1

سويب ————- 3

سجن العدالة —— 6

ناحية الرشيد ——- 12

سكنة جانب الرصافة ——— 18

محافظة الديوانية ———- 2

محافظة ذي قار ———- 1

محافظة بابل ————- 3

محافظة كربلاء ———— 1

الشفاء:

329

الوفيات:

5