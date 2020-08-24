صحيفة ايطالية: نجم يوفنتوس قد يكون البديل المثالي لـ ميسي في برشلونة

فجرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل عن البديل المناسب الذي يضعه برشلونة في الحسبان في حالة إصرار، ليونيل ميسي، على الرحيل من قلعة “كامب نو”.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة وضع عينه على جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، باولو ديبالا، لتعويض مواطنه الغاضب من إدارة العملاق الكتالوني.

الوضع متوتر في كلا الناديين بشأن مستقبل النجمين الأرجنتينيين، وقد ينتهي الأمر برحيلهما عن برشلونة ويوفنتوس بعد موسم مخيب للآمال.

حتى الآن، الموقف مشابه بين ميسي وديبالا، بعد رفضهما التوقيع على عقد جديد للاستمرار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى إحباطهما من النتائج وخروجهما من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن في حالة تقديم ميسي طلب انتقال من برشلونة، فسيكون ديبالا هو الهدف الأول والبديل المثالي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

الجدير بالذكر أن ميسي لم يحسم أمره بعد بشأن الانتقال عن برشلونة في ظل رغبة أندية إنتر ميلان، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في الظفر بخدمات أفضل لاعب في العالم عن عام 2019.