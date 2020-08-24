قيادي في PYD: إذا اتفقت دمشق معنا لن نكون مجبرين على الاتفاق مع شركات البترول ودول الخليج

’’النظام يجند الشباب في دير الزور ويقتل وجهاء العشائر ويتهمنا’’ …

أكد عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل، اليوم الأحد، أن النظام السوري جند عدداً من الشباب في دير الزور وقتل عدداً من وجهاء وشيوخ العشائر العربية، ثم اتهم قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› بالوقوف وراء ذلك.

وقال آلدار خليل في تصريح: «النظام لا يريد الاعتراف بالإدارة الذاتية، وليست هناك أية لقاءات معنا، ولم يخطو أية خطوات إيجابية في هذا السياق، بل جند عدداً من الشباب في دير الزور وقتل عدداً من وجهاء وشيوخ العشائر العربية، ثم اتهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالوقوف وراء ذلك».

وأضاف خليل «إذا ما اتفقت الإدارة الذاتية مع دمشق، فإنها لن تكون مجبرة على الاتفاق مع شركات بترول أو دول خارجية، وعلى الحكومة أن ترى بأن هناك إدارة على أرض الواقع وأن تتحاور معها».

وأشار إلى أن «روسيا تحمي مصالحها ووجودها في سوريا بشكل واضح، لذا فحمايتها للنظام يعني حماية وجودها في سوريا، ولذلك أبرمت اتفاقات مع تركيا وقدمت تنازلات كثيرة لأردوغان وهي تبرم اتفاقات ومخططات في الوقت الحالي مع تركيا».

وذكر خليل، أن «روسيا تريد أن تنفذ بعض مخططاتها عبر تركيا، ولم تف حتى الآن بوعودها فيما يخص الهجمات التركية، وعلى عكس ذلك تحدث الهجمات التركية بعض الأحيان أمام أعين الروس الذين يتصرفون وكأنهم لا يرون شيئاً».

ولفت إلى أن «سياسة روسيا معروفة على الرغم من لقاءات الإدارة الذاتية المستمرة معها، ولا يوجد أي تحرك روسي حول اللقاءات التي تجري بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية».

وأوضح خليل، أن «تركيا تسعى عبر وسائل الحرب الخاصة والدبلوماسية والعسكرية للقضاء على الإدارة الذاتية»، مشيراً إلى أن «النضال المشترك كفيل بإفشال كافة السياسات والحفاظ على المكتسبات»، حسب تعبيره.