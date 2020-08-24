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محافظ كربلاء يمنع كادر قناة السومرية من اداء عملهم ويتجاوز عليهم لفظيا

منع محافظ مدينة كربلاء نصيف الخطابي فريق قناة السومرية من اداء عملهم، وتجاوز عليهم لفظيا داخل مبنى مجلس المحافظة، صباح اليوم الاحد.

مراسل القناة انور مالك افاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن تواجده مع زميله المصور بلال امين داخل مبنى المحافظة في واجب مهني مكلف به، للقاء المحافظ ضمن حلقة برنامج صباح الوطن، وبسبب خلل فني ادى الى التأخير للبدء ببث الحلقة، فقام المحافظ بالتجاوز على الكادر بالسب والقذف، ومنعهم من اداء عملهم بعد ان طالبهم بالمغادرة من المبنى على الفور.
وعلى اثر ذلك طالبت ادارة قناة السومرية محافظ كربلاء بتقديم اعتذار رسمي على خلفية تجاوزه على كادرهم وطردهم من مبنى المحافظة، مؤكدة انها تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة المحافظ.
وتبدي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة استغرابها من اعتداء المحافظ على الزملاء الصحفيين، لا سيما وان التأخير في التصوير امر وارد في جميع اللقاءات المباشرة وغيرها، كما تعد ما قام به المحافظ تصرف غير مبرر وينافي مبادئ الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي.
وتطالب الجمعية المسؤولين في موسسات الدولة كافة، الى ابداء المرونة في التعامل مع الكوادر الاعلامية، وفسح المجال لهم لأداء عملهم، والكف عن الاعتداء عليهم اثناء أداءهم لواجباتهم الصحفية.

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