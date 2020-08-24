مستشار محافظ ذي قار يطعن رئيس فرع اتحاد العاب القوى بالمحافظة والاتحاد يلجأ للقضاء

اعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، نجاة رئيس الاتحاد الفرعي في ذي قار، وعضو الاتحاد المركزي حيدر كاظم عباس (ابو شحيمة) من الموت.

وذكر الاتحاد في بيان أن “الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى، يستنكر الاعتداء التي وقع على رئيس الاتحاد الفرعي في ذي قار وعضو الاتحاد المركزي حيدر كاظم عباس (ابو شحيمة) من قبل مستشار المحافظ لشؤون الرياضة والذي تعرض له بعدد كبير من الطعنات في مختلف مناطق جسمه لينجو من الموت باعجوبة”.

ودعا الاتحاد رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة ولجنة الشباب والرياضة الى “فتح تحقيق بالجريمة واتخاذ عقوبات رادعة لاسيما وأن نية المعتدي القتل كون الاعتداء جرى في الساعة الثالثة فجرا متواري عن أنظار الناس لولا لطف ورحمة الباري عز وجل”.

واكد الاتحاد انه “سيرفع دعوة قضائية بحق مستشار المحافظ للشؤون الرياضية ويتخذ القضاء العادل حكمه بحق المعتدي”.

من جهته، اوضح مستشار محافظ ذي قار هيثم الدبي في تصريح: “كنت ذاهباً لمنزل حازم (شقيق حيدر) لغرض معاتبته على ما حدث من جدال عبر فيس بوك، كوننا أصدقاء ورياضيين ومستوى التعليقات لا يليق بنا.. إلا أنني لم أجد حازم في منزله فتوجهت لمنزل حيدر”.

ويصيف الدبي، “طرقت باب حيدر وعندما شاهدني أخرج عموداً من داخل منزله ومن دون مقدمات أبرحني ضرباً فيه، وكنت في موضع الدفاع عن نفسي ولا يوجد لدي سكين كما يدعي، فوجهت له ضربات بمفتاح سيارتي لإبعاده عني”.

مشيرا إلى أن “ما حدث كان مفاجئاً. عندما أبعدته عني ركبت سيارتي وضرب سيارتي بالعمود”.

وطالب الدبي بمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من محل الحادث للتأكد من صحة ادعائه.