الدفاع النيابية تعلّق على الحديث عن هبوط طائرات تحمل أسلحة دون علم الحكومة

علقت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على أنباء تحدثت عن هبوط طائرات في المطارات العراقية والأراضي العراقية تحمل معدات واسلحة، او من خلال عملية إنزال دون علم الحكومة العراقية.

وقال عضو اللجنة سعد الحلفي، ” ليس لدينا اي معلومات رسمية او مؤكدة، على هكذا أنباء، ولم تصل الينا اي تقارير تؤكد وجود هكذا عمليات من الجهات المختصة”.

وبين الحلفي، ان “هذه الانباء، نسمع بها من خلال بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فقط، لكن لا معلومات لدينا بشأن صحتها من الجهات ذات العلاقة الرسمية”.