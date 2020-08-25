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السجن وغرامة مالية لمدانين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة

بغداد/ اعلام القضاء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية أحكامها بالسجن لمدة 10 سنوات و6 سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين دينار بحق مدانين قاما بالاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها في مناطق متفرقة من بغداد.

وأفاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة أصدرت حكمها بالسجن بحق المدانين لمدة عشرة سنوات للأول وستة سنوات للثاني” جراء اعترافهما في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بقيامهم بتعاطي المواد المخدرة والاتجار بها، حيث عثر بحوزتهما حين القاء القبض عليهما على عدة غرامات من مادة الكريستال المخدرة وأكياس من الحشيشة.

واضاف المراسل أن المحكمة وجدت أن الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لادانة المتهمين وفق أحكام المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

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