الصحة تفتتح مركزاً تخصصياً لامراض وجراحة العيون في نينوى

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن افتتاح مركز تخصصي لامراض وجراحة العيون في محافظة نينوى.

وقال الوكيل الاداري للوزارة هاني موسى بدر في بيان انه “بناء على مقتضيات المصلحة العامة تم أفتتاح مركز تخصصي لامراض وجراحة العيون في نينوى سعة (10) اسرة ويرتبط بمدير عام دائرة صحة المحافظة”.

واضاف بدر، ان “المركز المذكور اعلاه يشمل العيادات الاستشارية الاتية ( استشارية الزرقاء – استشارية القرنية والعدسات اللاصقة – استشارية طب وحول الاطفال – استشارية الشبكية – استشارية الساد والحجر الامامية – استشارية تصحيح الاخطاء الانكسارية )”.

واوضح بدر , ان “هذه الاستحداثات والافتتاحات في المؤسسات الصحية تاتي ضمن خطة الوزارة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين الكرام”.