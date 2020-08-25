(بالوثيقة) قرارات من مالية كوردستان بشأن الإصلاح الضريبي

تضمنت 3 كتب من وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، بتوقيع وزيرها آوات جناب نوري ، قرارات تخص الإصلاح في القطاع الضريبي في الاقليم .

الكتب الرسمية الثلاث الصادرة من الوزارة اشارت الى الغاء الاعفاء الضريبي الخاص بالمشاريع السياحية ، كما تضمنت ايضاً الغاء الاعفاء الضريبي للأراضي المخصصة للاستثمار ، حيث دعت الوزارة المستثمرين للالتزام بدفع الضرائب عن الأراضي الخاصة بمشاريعهم.

الكتب الثلاثة الصادرة من وزارة المالية ، والذي حصلت (باسنيوز) على نسخ منها ، تضمنت ايضاً الغاء العقد المبرم بين الوزارة وشركة ماس بخصوص اعفاء الأخيرة من الضرائب حتى الـ 5 من فبراير/شباط 2036 ، والزام الشركة بدفع الضرائب المترتبة عليها من تأريخ صدور الامر الإداري رقم 13 في الـ 7 من أغسطس / آب 2019 .