Posted on by

(بالوثيقة) قرارات من مالية كوردستان بشأن الإصلاح الضريبي

تضمنت 3 كتب من وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، بتوقيع وزيرها آوات جناب نوري ، قرارات تخص الإصلاح في القطاع الضريبي في الاقليم .

الكتب الرسمية الثلاث الصادرة من الوزارة اشارت الى الغاء الاعفاء الضريبي الخاص بالمشاريع السياحية ، كما تضمنت ايضاً الغاء الاعفاء الضريبي للأراضي المخصصة للاستثمار ، حيث دعت الوزارة المستثمرين للالتزام بدفع الضرائب عن الأراضي الخاصة بمشاريعهم.

الكتب الثلاثة الصادرة من وزارة المالية ، والذي حصلت (باسنيوز) على نسخ منها ، تضمنت ايضاً الغاء العقد المبرم بين الوزارة  وشركة ماس بخصوص اعفاء الأخيرة من الضرائب حتى الـ 5 من فبراير/شباط 2036 ، والزام الشركة بدفع الضرائب المترتبة عليها من تأريخ صدور الامر الإداري رقم 13 في الـ 7 من أغسطس / آب 2019 .

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close