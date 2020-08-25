بشأن مراكز التنسيق المشترك .. وفد من وزارة البيشمركة يزور بغداد

من المقرر ان يزور وفد من وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان ، العاصمة العراقية بغداد ، مطلع الأسبوع المقبل ، لغرض التباحث مع وزارة الدفاع الاتحادية بشأن وضع مراكز تنسيق مشترك بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

معلومات تشير الى ان الزيارة ستكون حاسمة لجهة الاتفاق على تشكيل هذه المراكز ، والاتفاق على اماكنها وتوقيت بدء عملها .

كما أفادت المعلومات ، بأن هذه المراكز ستكون في كل من الموصل ، ديالى ، ومخمور ، فيما لم يتم الاتفاق النهائي بعد بخصوص المركز المشترك الخاص بمدينة كركوك.

هذا فيما كان سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، كشف امس الأحد ان من المقرر أن تبدأ جولة أخرى من المحادثات بين أربيل وبغداد الأسبوع المقبل.

الدكتور أمانج رحيم ، قال ” ستبدأ جولة أخرى من المفاوضات بين أربيل وبغداد الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن «الاتفاق الذي جرى بين حكومة إقليم كوردستان والعراق في 15 آب سهّل على الجانبين حل الكثير من القضايا العالقة ».

وكانت وثيقة صادرة عن قيادة العمليات المشتركة العراقية ، أظهرت موافقة رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على فتح 4 مراكز تنسيق مشترك مع اقليم كوردستان في مناطق كوردستانية خارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

الوثيقة التي تم تداولها يوم الجمعة ، تحمل توقيع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير كامل عبدالله وعبارة عن كتاب موجه لوزارة الدفاع ، والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك ، إنه “حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على فتح اربعة مراكز تنسيق مشترك مع إقليم كوردستان في قيادات (عمليات ديالي في خانقين ضمن قاطع مسؤولية ل مع ق ع دیالی) و(قيادة عمليات نينوى في مخمور ضمن قاطع مسؤولية فق مش/14)، و(قيادة عمليات غرب نينوى في مقر القيادة في الكسك)، و(المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك في منطقة ( جيمةن) “.