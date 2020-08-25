تسجيل حالات شفاء أعلى من الإصابات بكورونا.. والصحة العالمية تستنجد

افاد مصدر، أمس الاثنين، بان وزارة الصحة سجلت ٣٦٤٤ إصابة جديد بفايروس كورونا و٩١ حالة وفاة في عموم العراق.

واعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من يوم أمس عن شفاء ٣٩٨٠ مصابا من فايروس كورونا. كما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تلقي 2067 من المصابين بفايروس كورونا، لبلازما المتعافين. وحسب إحصائية لصحة كردستان، اكتسب 1483 من المصابين بفايروس كورونا الشفاء، بعد تلقيهم علاج بلازما دم المتبرعين من المتعافين، من بين الـ2067، الذين تلقوا تلك الطريقة في العلاج. بدورها، أعلنت الصحة الاتحادية علاج 15 ألفًا من المصابين بالفايروس عبر بلازما المتعافين، منذ تفشي الفايروس. الى ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية، إن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق “كوفاكس” المصمم لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض كوفيد-19، مستدركة بأن هناك حاجة لمزيد من التمويل، وعلى الدول تقديم تعهدات مُلزمة في الحال. وقال مسؤولو المنظمة إن أمام الدول الراغبة في أن تصبح جزءا من خطة كوفاكس العالمية حتى 31 آب الحالي لتقديم ما يعبر عن اهتمامها، مع تأكيد نية الانضمام بحلول 18 أيلول المقبل وتقديم الدفعات الأولية المستحقة بحلول التاسع من تشرين الأول. وذكر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بحسب ما نقلت (رويترز) إن المرفق مهم لإنهاء جائحة كوفيد-19، مضيفا أنه لن يقسم المخاطر على مجموعة الدول التي تطور وتشتري اللقاحات فحسب بل يضمن أيضا إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان.