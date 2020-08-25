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داقوق: مقتل وإصابة 7 من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش

شن مسلحو داعش، مساء الاثنين، هجوماً على قوة من الشرطة الاتحادية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، ما أسفر عن مقتل وإصابة 7 من الشرطة.

بالصدد، أفاد لويس خزر، قائمقام داقوق،  «مساء الاثنين شن إرهابيو داعش هجوماً على قوة من الشرطة الاتحادية في قرية عرب كو، على مقربة من قرية چويخانه».

وأضاف «أسفر الهجوم عن مقتل 4 عناصر من الشرطة وإصابة 3 آخرين»، مشيراً إلى أن «الاشتباكات استمرت فترة طويلة بين الجانبين، ولم تتضح بعد الخسائر التي تكبدها داعش خلالها».

وسيطرت ميليشيات الحشد الشعبي وقوات عراقية أخرى على مدينة كركوك ومعظم ‹المتنازع عليها› بعد خيانة 16 أكتوبر 2017، إثر انسحاب قوات البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية منها تفادياً للتصادم مع القوات العراقية.

ومنذ ذلك التاريخ تدهورت الأوضاع الأمنية في المدينة كما باقي ‹المتنازع عليها›، كما زادت تحركات وهجمات داعش بشكل ملحوظ.

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