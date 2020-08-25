رئيس جمعية الصيادين في البصرة يوجه رسالة للكاظمي ويحذر من التجاهل

وجه رئيس جمعية الصيادين في البصرة بدران التميمي، الاثنين، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعيا اياه لردع التجاوزات على الصيادين العراقيين من قبل شرطة خفر السواحل الكويتية، محذرا مما وصفه بـ”الانفجار” في حال تجاهل الردود.

وقال التميمي “طيلة أيام السنة تتواصل تجاوزات شرطة خفر السواحل الكويتية بين اعتقال ومصادرة أدوات دون وجود رد من الجانب العراقي”، مبينا أن “ضعف الدولة مكن دول الجوار من التجاوزات السافرة بحق الصياد العراقي، وهذا ربما سيقود لانفجارنا في وقت ما إذا ما أعادت الحكومة اعتبارنا وقامت بتأمين حياة صيادينا”.

ووجه التميمي رسالة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جاء فيها “سيادة الرئيس لك وللمسؤولين في الحكومة عليك وعليهم الوقوف و رد و ردع اي تجاوز على صيادينا قبل أن ننفجر من ضغط تلك التجاوزات و تجاهل الردود من قبلكم وثقتنا بك أعلى بمن سبقوك”.

وكانت جمعية الصيادين في العراق ومقرها البصرة، كشفت عن قيام خفر السواحل الكويتية بمصادرة ثلاثة زوارق لصيادين عراقيين في المياه الاقليمية، كما سلمت واحد وعشرين صياد عراقي للقاعدة البحرية في ام قصر، كما أدانت الاعتداءات المتكررة على الصياديين العراقيين في مياه الخليج وسط سكوت الحكومة العراقية.