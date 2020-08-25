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رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له

بغداد / إعلام القضاء

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان السيد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق كلا من السادة اسامة النجيفي عضو مجلس النواب والدكتور صالح المطلك والسيد عبد الخالق العزاوي وبحث الجانبين التعاون بين السلطتين التشريعيه والقضائية في اقرار القوانين وما اثير موخرا بخصوص صدور قرار من محكمة التمييز بالافراج عن المتهمين في قضية شهداء جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى وحضر اللقاء عدد من السادة اعضاء محكمة التمييز ورئيسي الادعاء العام والاشراف القضائي .

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