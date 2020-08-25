سواريز يحدد شرطاً لمغادرة برشلونة هذا الصيف

حدد لاعب فريق برشلونة، لويس سواريز، شرطًا للرحيل عن النادي الإسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وارتبط أكثر من لاعب في برشلونة بخطوة الرحيل عن الكامب نو، عقب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وذكرت تقارير صحفية، أمس، أن المدرب الجديد لـ برشلونة رونالد كومان تواصل مع لويس سواريز وأخبره أن لا مكان له في النادي الكتالوني الموسم القادم.

وحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن مكالمة كومان الهاتفية مع لويس سواريز لم تستغرق أكثر من 3 دقائق.

وأوضحت أن شرط الأوروغواني للرحيل، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يتمثل في مطالبة النادي بدفع الراتب المتبقي له من عقده الحالي، والذي سينتهي في عام 2021.

وحسب شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، فإن إجمالي المبلغ الذي يريد سواريز الحصول عليه هو 25 مليون يورو، وفقًا لعقده الحالي، إلى جانب رغبته في الظفر بمكافأة نهاية الخدمة.