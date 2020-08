صحيفة أميركية: واشنطن تضغط لنجاح صفقة ربط الطاقة الكهربائية مع مجلس التعاون

ايسرا سيرم، خبيرة علوم سياسية من جامعة أي مارسيل في فرنسا، قالت لصحيفة The Epoch Times الاميركية بان ادارة الرئيس ترامب تعتقد بانه يتوجب على العراق ان يخفض من اعتماده على ايران في استهلاكه للطاقة، وبسبب ذلك فانها تدفع كل من العراق ومجلس التعاون الخليجي للاقتراب من بعضهما .

