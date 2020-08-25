غياب ديبالا عن تدريبات يوفنتوس يثير الشكوك

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، سيعود إلى تدريبات يوفنتوس خلال الأسبوع المقبل استعدادًا للموسم الجديد.

ديبالا كان أحد أهم اللاعبين لـ يوفنتوس، وغيابه عن تدريبات البيانكونيري التي انطلقت أمس أثار الشكوك حول تجدد إصابته بـ فيروس كورونا، أو حديثه مع أحد الأنديه للرحيل في الصيف حسبما أفادت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”.

صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، قالت إن النجم الأرجنتيني موجود حاليًا في جزيرة إيبيزا الإسبانية لقضاء إجازته رفقة صديقته وعائلته، وينتظر حتى يتعافى من الإصابة من خلال التأهيل.

وأشارت إلى أن إجازة ديبالا جزء من برنامجه التأهيلي في إسبانيا، وسيعود لاستكمال البرنامج الأسبوع المقبل في تورينو مع الجهاز الطبي ومدرب الأحمال في يوفنتوس.

وتعرض ديبالا لإصابة فور دخوله من مقاعد البدلاء في آخر مباريات يوفنتوس الموسم المنصرم أمام ليون، 6 أغسطس/ اب الماضي، في دوري أبطال أوروبا.