فايروس كورونا يعرقل قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن

قال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، أمس الأحد، إن القمة العراقية ــ المصرية ــ الأردنية قد تؤجل بسبب “اكتشاف إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب والوفد المرافق له” بفايروس كورونا المستجد لدى وصولهم مطار عمان.

وبحسب الشمري، تم حجر الوفد المرافق للوزير وبعض الدبلوماسيين. لكن الحكومة في بغداد قالت في وقت متأخر من يوم أمس ان القمة ستعقد في موعدها المحدد.

ولم تؤكد سلطات أي من العراق ومصر والأردن الأنباء التي أوردها الشمري، أو ما إذا كانت القمة ستؤجل عن موعدها المفترض هذا الأسبوع.

وفي حال تأكدت الأنباء، سيكون الوزير “أركان الشيباني” ثاني وزير عراقي يصاب بالفايروس بعد وزير الثقافة حسن ناظم الذي أعلن شفاءه الشهر الماضي.

وكان الديوان الملكي الأردني قال في بيان، الجمعة، إن ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي سيعقدون اجتماعا ثلاثيا في عمان الأسبوع المقبل. وعقدت القمة الأولى للدول الثلاث في القاهرة في آذار 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في ايلول من العام الماضي. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، الجمعة، إنه سيزور الأردن منتصف الأسبوع المقبل. وأضاف أن “الزيارة تتضمن إكمال الحوار العراقي المصري الأردني الذي بدأ في القاهرة في زمن الحكومة السابقة، وسيكون هناك لقاء ثلاثي بين الملك عبد لله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق”.

ووصف “القمة الثلاثية بالمهمة لتطوير العلاقات الثلاثية فيما يخص المجال الاقتصادي وكذلك فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة”.