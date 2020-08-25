كوردستان توقف استيراد الطماطم لحماية الإنتاج المحلي

قررت وزارة الزراعة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إيقاف استيراد الطماطم، وذلك بهدف حماية الإنتاج المحلي، بعد مخاوف قوية أثارها المزارعون المحليون بالصدد.

ووفق بيان للوزارة فإن قرار وقف الاستيراد سيسري بدءً من 27 آب الجاري وحتى إشعار آخر.

وأكد البيان، أنه تم اتخاذ القرار «لحماية المنتجات المحلية من منافسة البندورة المستوردة».

وكان مزارعون محليون قد ألقوا اليوم بإنتاجهم من الطماطم في الشوارع في قضاء بينجوين بمحافظة السليمانية، احتجاجاً على تدني الأسعار بسبب المنتج المستورد.

ودعا المزارعون مراراً خلال السنوات الماضية، حكومة إقليم كوردستان إلى منع تدفق المنتجات الأجنبية التي يتم إنتاجها محليا، فيما أكدوا قدرتهم على تلبية احتياجات الطلب المحلي.

وكانت حكومة كوردستان برئاسة مسرور بارزاني قد شددت في برنامج عملها على ضرورة دعم القطاع الزراعي وتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على قطاعي النفط والغاز فقط.