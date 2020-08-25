مجلس القضاء الاعلى يشارك باجتماع لمناقشة تقييم الاطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة مكافحة الفساد

بغداد / إعلام القضاء

قدم ممثلو برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شكرهم للسيد القاضي الدكتور رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بعد مشاركة المعهد القضائي باجتماع عقد عبر المنصة الالكترونية يوم الاربعاء الماضي لمناقشة موضوع تقييم الاطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة مكافحة الفساد في العراق والذي استمر لمدة ساعتين.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” اللقاء جرى مع ممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حيث تم تسليط الضوء فيه على مهام وعمل المعهد القضائي والتطور الملموس في رفع مستوى كفاءة الاداء في مختلف المجالات بعد انضمامه الى مجلس القضاء الاعلى بموجب القانون رقم (70) لسنة 2017″.

وأضاف المراسل أنه ” تم مناقشة الامور المتعلقة بالمنهاج الدراسي في المعهد والدورات والورش التخصيصية التي يقيمها المعهد القضائي وخاصة البرامج التدريبية المتعلقة بالفساد والنزاهة للسادة القضاة والمدعين العامين والمحققين ، فضلا عن التعاون المثمر في مجال تدريب محققي هيأة النزاهة من قبل مجلس القضاء الاعلى”.

واشار إلى أن ” اللقاء تضمن مناقشة موضوع معايير اختيار الكادر التدريسي في المعهد واهم المعوقات والصعوبات التي تواجهه في ظل التحديات المتعلقة بالوضع العام”.