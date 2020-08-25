مستشار محافظ ذي قار يوجه عشرات الطعنات لناشط دعا إلى فتح تحقيق بشبهات فساد

ذي قار / حسين العامل

أكد ناشطون ومصادر في الشرطة في محافظة ذي قار أمس الاول الاحد ( 23 آب 2020 ) تعرض الناشط حيدر كاظم عباس ابو شحيمة لعشرات الطعنات بسكين على يد مستشار محافظ ذي قار المدعو هيثم الدبي ،

وذلك على خلفية دعوة وجهها أبو شحيمة لمحافظ ذي قار يطالب فيها بفتح تحقيق بشبهات فساد في ملف توزيع أراضي وزعت مؤخراً ويعتقد أن مكتب المحافظ ومستشاريه متورطون فيها ، فيما توعد المحافظ ناظم الوائلي مستشاره بأقصى العقوبات في حال ثبوت تورطه بالاعتداء على المجني عليه.

وقال مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار العقيد فؤاد كريم للمدى إن ” الناشط حيدر كاظم عباس تعرض في الساعات الأولى من فجر يوم الاحد لعدة طعنات بسكين على يد المدعو هيثم الدبي “، مبيناً أن ” الحادث وقع أمام دار سكن المجني عليه في حي الإدارة المحلية وسط الناصرية “.

وأضاف كريم أن ” المجني عليه نقل على أثر الاعتداء الى المستشفى القريب وتم فتح تحقيق في مركز شرطة البلدة للوقوف على أسباب وخلفية الجريمة ” ، مؤكداً أن ” الجاني لا زال هارباً عن وجه العدالة “.

واستدرك مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار أن ” أوراق القضية ستعرض على قاض التحقيق ليصدر بدوره مذكرة اعتقال ليتم وفقها ملاحقة الجاني قانونياً واحضاره أمام القاضي المختص للتحقيق”.

وعن خلفية ودوافع الجريمة قال محمد السوداني وهو صديق مقرب للطرفين للمدى إن ” الناشط حيدر كاظم عباس ابو شحيمة رئيس اتحاد ألعاب القوى في ذي قار تعرض لعشرات الطعنات في الصدر والظهر والرأس من مستشار المحافظ هيثم الدبي على خلفية منشور طالب فيه ابو شحيمة محافظ ذي قار بفتح تحقيق بتوزيع قطع أراض البلدية “، وأضاف أن ” أبو شحيمة يعتقد في منشوره أن هناك شبهات فساد تدور حول استلام مسؤولين في مكتب المحافظ ومستشاريه لعدد من قطع الأراضي التي جرى توزيعها من قبل دائرة البلدية مؤخراً

وتابع السوداني أن ” الأمور تطورت بعد ذلك الى مشادات كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بين الطرفين وحصل ما حصل”، مؤكداً أن ” ابو شحيمة غادر المشفى حالياً وهو في حالة شبه مستقرة رغم تلقيه أكثر من 50 غرزة لخياطة الجروح المختلفة التي توزعت على مناطق مختلفة من جسده”.

وبدوره قال محافظ ذي قار ناظم الوائلي للمدى أنه ” ورد الى مسامعي أن مشاجرة حدثت في الساعة الثالثة فجراً يوم الاحد بين شخصين أحدهم ينتمي بدرجة مستشار لنا ولم يرد الى مكتبي أي كتاب لا من جهة تحقيقية سواء محكمة أو مركز شرطة أو من الشخص الذي تعرض للاعتداء إنْ وجد أو وكيل عنه ليتسنى لنا فتح تحقيق فيما حصل “، وأردف ” إنني كمحافظ حالي وقاضي سابق أرفض أي طريقة أو استخدام لأسلوب العنف والاعتداء وإن منهجنا هو الاعتدال والاحترام والاستماع للرأي الآخر والحوار المثمر وصولاً للنتائج المرجوة التي تخدم الصالح العام”.

وأكد الوائلي ” أننا نرفض كل اعتداء على أي مواطن أو ناشط أو أي صحفي أو متظاهر أو من عامة الناس “، وأضاف أنه ” إذا ما ثبت تقصير المستشار سيكون لنا فيه رأي “.

وأردف محافظ ذي قار أن ” الناشط حيدر كاظم ابو شحيمة صديق لي وكل آرائه التي انتقد فيها المحافظة هي موضع اهتمام وتألمت كثيراً لما حصل عند سماعي للخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، منوهاً الى أن ” ما حصل هو عراك في الشارع العام وله أحكامه ونصوصه في القانون العراقي”.

وعن تعاطي الحكومة المحلية مع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من قضايا وملفات تدور حولها شبهات فساد أو تجاوز على المال العام قال محافظ ذي قار إن ” إدارة المحافظة تتعامل مع المعلومات المتعلقة بشبهات الفساد أو غيرها من القضايا من خلال تقديمها من قبل المواطنين أو الناشطين بصورة أصولية أو عبر بلاغ رسمي “، لافتاً الى أنه ” يتعذر التعامل مع كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي على أنه حقائق مسلم بها كون هناك الكثير من الأمور تدخل ضمن الأمور والأغراض الشخصية أو غيرها “.

وأضاف الوائلي الذي سبق له أن شغل منصب قاضي في محكمة استئناف ذي قار الاتحادي أن ” مواقع التواصل حافلة بالسب والشتم اتجاه المسؤولين المحليين لكن إدارة المحافظة لم تحرك حتى الآن أية دعوى قضائية ضد أي صحفي أو ناشط أو غيره من المواطنين “، منوهاً الى أن ” الحكومة المحلية لا تتعاطى مع ما يقال وينشر في الفيس بوك إنْ كان الغرض منه النيل من شخصية المسؤول ، وإنما تتعامل مع ذلك عندما يقع اعتداء على هيبة الوظيفة العامة كون الأمر يتعلق بأمر عام وهيبة دولة وليس أمراً شخصياً”.

وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما موقع الفيس بوك بالكثير من الاراء والانتقادات الشعبية للأداء الحكومي في جميع المجالات ولاسيما الخدمية منها وقضايا وشبهات الفساد وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي فضلاً عن النقد اللاذع للمحاصصة الحزبية في تقاسم مغانم السلطة.